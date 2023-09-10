Аквапарк «Аквамир» в Новосибирске пришлось закрыть из-за сообщения о минировании

Самый большой аквапарк Новосибирска закрыли из-за сообщения о бомбе.

Утром сегодня, 10 сентября, посетителей отказались пускать в аквапарк «Аквамир» Новосибирска из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Отмечается, что специалисты приступили к проверке сообщения о бомбе. С редакцией «Вестей» связался новосибирец, который отметил, что рядом с водным парком можно наблюдать большое количество человек. С его слов, на улицу вывели сотрудников комплекса.

Местный житель сообщил журналистам, что решил впервые отправиться в аквапарк, а там якобы заложили бомбу. В комплексе ему сказали, что ночью сотрудникам позвонили и сообщили о бомбе.

В колл-центре «Аквамира» подтвердили, что аквапарк на самом деле не работает по техническим причинам. При этом не уточнили, о каких именно технических причинах идет речь. По информации регионального ГУ МВД, о минировании им не сообщали. В управлении Росгвардии подчеркнули, что уточняют сведения. В областном ГУ МЧС подтвердили, что на место выезжали экипажи ведомства.

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