Андрей Травников лидирует на выборах губернатора Новосибирской области

Предварительные данные подсчёта голосов гласят, что действующий глава Новосибирской области лидирует на выборах губернатора.

По результатам обработки первых 10,08% протоколов выборов главы Новосибирской области, действующий губернатор Андрей Травников, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает 76,03% голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Его главный конкурент, кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев, получает 6,29% голосов. Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набирает 4,11% голосов, а Роман Яковлев от КПРФ — 11,4%.

На момент обработки 0,28% протоколов, Травников имел 72,65% поддержки.

Явка на выборах составила 29,6%. Всего в регионе было открыто 1 804 избирательных участка, а за процессом голосования следили почти 2 тысячи наблюдателей.