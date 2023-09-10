«Нам нужна ГАЗель!»: в Новосибирском районе сельсоветам с высокой явкой обещали машину

Сегодня, 10 сентября, в Новосибирском районе избиратели делятся аудио сообщениями, на которых некая женщина очень просит проголосовать, так как сельсовету очень нужна ГАЗель.

Сообщение, которое пересылается в Новосибирском районе сегодня, 10 сентября, уже стало мемом. В аудио ролике женщина очень просит земляков проголосовать.

«Уважаемые жители, спасибо всем большое, кто посетил Дом культуры: с экскурсией это было или концертом. У меня к вам большая-большая просьба: глава Новосибирского района объявил конкурс, что первые три сельсовета, которые дадут большую явку, получат в подарок пассажирскую ГАЗель, — вещает бодрый женский голос на записи (аудио есть в распоряжении редакции).

– Нам эта ГАЗель очень нужна: для выезда спортсменов, для выезда коллективов за территорию сельсовета. У меня к вам огромная просьба: пойдите на участок и отдайте свой голос!»

У некоторых жителей Новосибирского района возник уже вопрос: на какие средства приобретена ГАЗель, которую обещают сразу трём сельсоветам. Нет известности: кто обещает ГАЗель на записанном аудио, но у местных жителей появились свои догадки.

«Это не в Краснообке, в каком-то из сельсоветов: скорее всего, в Морском, потому что у них вчера новый ДК открывали», — предположил получивший также запись блогер Валерий Котельников.

Корреспондент Сиб.фм спросил про «стимулирующую ГАЗель» председателя Избиркома Новосибирской области Ольгу Благо. Она подтвердила, что ей известно о таком сообщении.

«Я не вижу даже смысла это комментировать: ведь неизвестно даже имел этот факт место или нет. Как мы его можем проверить?»

- ответила на вопрос Ольга Благо.

Председатель Избиркома усомнилась, что автора ролика можно установить, да и губительных последствий каких-либо из-за распространения этого аудио не последовало.

Напомним, в 20.00 новосибирские избирательные участки закрыли свои двери, сейчас ведётся подсчёт голосов.