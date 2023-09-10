Прокуратура проводит проверку по инциденту с бортом S7 под Новосибирском

Прокуратура проводит проверку после повреждения шасси у самолета под Новосибирском.

Новосибирская транспортная прокуратура приступила к проверке после инцидента с самолетом авиакомпании S7. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, 10 сентября самолет S7 столкнулся с технической неисправностью в виде невыпуска закрылков, когда выполнял рейс из Челябинска в Новосибирск. Воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Новосибирск.

Отмечается, что этим рейсом летели 78 пассажиров. Их высаживали с судна в автобус на взлетно-посадочной полосе, поскольку у самолета повредилось шасси. Инцидент не сопровождался опасными последствиями. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку касательно соблюдения норм безопасности полетов.

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