Сенатор Городецкий проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области 10 сентября

Владимир Городецкий принял участие в выборах губернатора Новосибирской области.

Член Совета Федерации Владимир Городецкий присоединился к выборам губернатора Новосибирской области 10 сентября. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Бывший губернатор Новосибирской области появился на избирательном участке в гимназии №8, расположенной в Первомайском районе. Вместе с ним туда пришла супруга.

По словам сенатора, он ходит на все выборы с семьей точно к 11:00. Политик назвал выборы губернатора важным мероприятием для жителей области.

«Я думаю, что люди понимают, что самим фактором участия в выборах мы наделяем полномочиями человека, который будет отвечать, решать нашу судьбу, отвечать за нашу Новосибирскую область, ее успешность, за решение проблем. Надеемся, что будут хорошие результаты по явке, по активности», — сказал Городецкий.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском избирательный участок посетили Дед Мороз и Снегурочка.