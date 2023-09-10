В Новосибирске назвали районы с самой низкой явкой на выборы губернаторы

В Новосибирске наименьшую явку на выборы губернатора зафиксировали в Ленинском районе.

В Новосибирске заканчиваются выборы губернатора области: 10 сентября — заключительный день. Областная избирательная комиссия привела статистику явки на выборы по районам. Согласно данным, в Ленинском районе в первый день выборов участки посетила наименьшая доля избирателей.

На первый день выборов явка по области составила в среднем 10,08%. Однако есть муниципалитеты, где явка оказалась ниже, как сообщила областная избирательная комиссия.

Согласно данным Облизбиркома, самую низкую явку зафиксировали в наукограде Кольцово, где проголосовало 952 избирателя или 6,53%. Аналогичная ситуация в Новосибирском районе (10 650 избирателей, или 8,03%) и в Бердске (6 975 избирателей, или 8,38%).

В Новосибирске наименьший процент явки был зафиксирован в Ленинском районе, где проголосовало лишь 4,61% (10 277 человек из общего числа избирателей). Следом идут Октябрьский район (8 165 избирателей, или 4,77%) и Первомайский район (3 321 избиратель, или 4,85%).