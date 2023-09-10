В Новосибирске ночью два автомобиля столкнулись на пустом перекрёстке

В Новосибирске произошло ДТП на перекрёстке Фрунзе и Кошурникова.

В ночь на 10 сентября в Новосибирске произошло ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова. Водитель легкового автомобиля поехал на красный сигнал светофора и врезался в другую машину. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Как сообщили очевидцы происшествия, обе машины получили сильные повреждения от столкновения. Достоверно неизвестно, пострадали ли водители машин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске арестовали владельца АЗС после наезда на ногу полицейскому. Владелец нелегальной АЗС находился в своем автомобиле «Лада Ларгус», когда к нему подошел лейтенант полиции и попросил показать водительское удостоверение. Со стороны мужчины последовал отказ, он заперся в салоне, а затем нажал на педаль газа. Автомобиль проехал по ноге правоохранителя.

Также водитель фургона с мороженым сбил 14-летнюю девочку.