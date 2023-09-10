В Новосибирске с 11 по 15 сентября ожидается теплая погода

В Новосибирске новая рабочая неделя порадует жителей теплой погодой.

В Новосибирске в период с 11 по 15 сентября прогнозируется теплая и малооблачная погода. На это указывают данные портала Gismeteo.

Так, 11 сентября в дневное время в мегаполисе будет до +17 градусов, к ночи столбики термометра опустятся до +8. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. 12 сентября в городе ожидается до +12, в темное время суток — до +7 градусов. Будет дождь.

13 сентября в Новосибирске будет наблюдаться малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +18. К ночи столбики термометра опустятся до +9. 14 сентября в городе прогнозируется днем до +19, ночью — +9 градусов. В Новосибирске воцарится ясная погода. 15 сентября в дневные часы будет до +18, к ночи похолодает до +8. В течение дня ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на обустройство остановок потратят более 14 млн рублей.