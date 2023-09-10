В Новосибирске спасатели предупредили жителей об опасности купания в водоемах

В Новосибирске 10 сентября днем ожидается до +19 градусов.

Служба МАСС призвала жителей Новосибирска, которые собираются в выходной отдохнуть на берегу водоема, избегать купания на свежем воздухе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

Новосибирцам напомнили, что вода является уже весьма холодной, купание в такой воде может привести к возникновению у человека судорог в нижних конечностях. Кроме того, организм может столкнуться с резкими нарушениями сердечного ритма. Тем более нельзя заходить в воду не в трезвом состоянии.

Служба МАСС призвала граждан не пускать в воду детей, ведь их организм менее способен перенести такие нагрузки. Спасатели просят не игнорировать все эти рекомендации. Очевидцы происшествия или оказавшиеся в беде граждане могут позвонить по следующим телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области могут зафиксировать места стихийного отдыха.