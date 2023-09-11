Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров улетел на съёмку в Москву с детьми из ЛНР

Сергей и Ольга Майоровы улетели из Новосибирска в Москву с приёмными детьми Викой и Сергеем из ЛНР на съёмки передачи «Наши» на телеканале «Россия-1». Произошло это после публикации статьи на Сиб.фм о том, как глава регионального Союза отцов принял в семью живших под обстрелами подростков.

Сейчас семья Майоровых прилетела в Москву. Федеральный канал заинтересовала история главы Союза отцов Новосибирской области о том, как его семья приняла 15-летнего Сергея и 16-летнюю Вику из села Чернопоповка Луганской области. Дети приехали погостить в Новосибирск, но остались в семье Майоровых надолго.

«Они обычные, деревенские люди, держат корову, и деваться им было некуда. Родители не хотят уезжать и бросать хозяйство. На данный момент там уже год нет электричества. Когда начинаются обстрелы – они уходят и прячутся в погребке», — рассказывал Сиб.фм Сергей Майоров.

В многодетной семье Майоровых трое своих ребятишек, поэтому вместе с супругой Ольгой они быстро откликнулись на чужую беду. Новосибирские общественники посадили двоюродных брата и сестру на поезд в Ростове-на-Дону, и уже в мае подростки были в столице Сибири.

«Вздрагивают от громких звуков»

В интервью Сиб.фм Сергей Майоров рассказывал о впечатлениях, которые произвёл Новосибирск на Вику и Сергея, которые только и видели пастбища, да обстрелы. В столице Сибири брат и сестра впервые посетили массовые гулянья и бассейн.

«Мы с детьми ходим в бассейн, например, и они в первый раз сходили в бассейн, в первый раз сходили в кинотеатр. Многое для них было впервые, и ребятишки всё это впитывали. В День семьи, любви и верности они побывали на большом концерте в Криводановке. Отправили их в лагерь, там они тоже никогда не были. Они родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта», — говорил Сергей Майоров.

В семье главы Союза отцов Новосибирской области Вика и Сергей узнали о трагедии, которая произошла на родине. В начале августа под обстрелом погиб отчим Сергея, когда родители подростка пошли косить сено.

«Мать задержалась с коровой, пошли прилёты – отчим Сергея погиб, отец Вики был ранен, — рассказывает Майоров. – Там многих ждёт такая судьба: все уехали или погибли. Они там живут сейчас на свой страх и риск. Сергей с Викой, если бы были там, тоже пошли бы косить сено. Они тоже всегда ходили помогать и их тоже ждала бы гибель».

Майоровы помогли Вике и Сергею пережить эту новость. Девочка уже называет Ольгу мамой. А 1 сентября брат и сестра пошли в новосибирские колледжи: девочка продолжит учиться на медсестру, а парень мечтает стать поваром. Супруги Майоровы сейчас стали для подростков опекунами.

История федерального уровня

Сергей Майоров говорит, что об их семье на канале «Россия-1» узнали из публикации на Сиб.фм. Сергея, Ольгу, Сергея и Вику пригласили рассказать свою историю в передаче «Наши» с Дмитрием Харатьяном и Ютой.

«Мне позвонили с «России-1» и рассказали, что прочитали статью о нас и позвали на эфир. Сейчас едем в гостиницу, завтра будет запись передачи, — поделился с Сиб.фм Сергей Майоров.

– Там рассказывают истории о людях из ДНР и ЛНР в позитивном контексте. Там вся тематика в основном связана с СВО».

Сергей Майоров рассказал, что в передаче будут принимать участие и другие дети из ЛНР. Более подробно о съёмках глава Союза отцов обещал рассказать Сиб.фм завтра, 12 сентября.