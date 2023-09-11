В Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов с 11 сентября

Длительное потепление ожидается в начале недели в Новосибирске.

В Новосибирске с 11 сентября начнётся потепление относительно предыдущих двух недель. Такие данные приводят онлайн-сервисы.

Согласно данным погодного сервиса Gismeteo, в понедельник, 11 сентября, температура воздуха в городе достигнет до +17 градусов днем, а к ночи опустится до +8 градусов. В этот день ожидается ясная погода без осадков.

Вторник, 12 сентября, будет прохладнее, с температурой до +12 градусов днем и +7 градусов ночью. Также синоптики прогнозируют дождь.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник температура повысится до +22 градусов, с ветром, дующим со скоростью 5-10 метров в секунду. Облачность будет переменной, осадков в основном не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске без вести пропала 34-летняя женщина с двумя сумками. Последний раз ее видели в Кировском районе, с 7 сентября она на связь не выходит.

Также в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп молодого человека. На безжизненное тело наткнулся случайно один из новосибирцев. Он сразу же связался с полицейскими и медиками. Что стало причиной смерти, неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.