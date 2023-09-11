В посёлке под Новосибирском женщина убила мужа ударом ножа в сердце

В Новосибирской области женщина зарезала мужа ножом.

В рабочем посёлке Маслянино под Новосибирском пьяная женщина нанесла мужу ножом смертельную рану. Теперь её будут судить. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что в конце июня 2023 года супруги отправились в гости к своим знакомым. Там они выпивали алкогольные напитки, и в ходе встречи между ними возник конфликт. 35-летняя женщина утверждала, что её муж слишком часто остаётся в гостях у этих знакомых, и при этом слишком мало помогает ей по дому — в том числе и с ремонтом.

Конфликт разрастался, и женщина взяла нож, а затем ударила супруга клинком в область сердца. От одного удара он скончался.

Обвиняемая признала вину по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в полном объёме. Теперь её дело рассмотрят в Черепановском районном суде Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина зарезал знакомого во время застолья. Во время распития алкогольных напитком между приятелями возникла ссора по незначительной причине, которая переросла в конфликт. В результате обвиняемый достал нож и нанес не менее трех ударов своему знакомому. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также в Новосибирске бывший зэк угрожал повредить машину женщины. В оставленной на автомобиле записке сообщалось, что её автор что будет царапать краску автомобиля или резать шины, если владелец не переведет ему 1 тысячу рублей.