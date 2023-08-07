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общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина зарезал знакомого во время застолья

Фото: freepik

В Новосибирске мужчина зарезал собутыльника из-за незначительной ссоры.

В ходе застолья в одном из садовых товариществ Советского района Новосибирска мужчина зарезал знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным ведомства, во время распития алкогольных напитком между приятелями возникла ссора по незначительной причине, которая переросла в конфликт. В результате обвиняемый достал нож и нанес не менее трех ударов своему знакомому. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи завершили расследование и передали материалы в суд.

Напомним, двое мужчин из стран ближнего зарубежья отобрали телефон у инвалида в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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