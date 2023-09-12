Инаугурация губернатора Новосибирской области Травникова пройдет 15 сентября

Стала известна дата инаугурации губернатора Новосибирской области Травникова на второй срок.

Дата инаугурации губернатора Новосибирской области определена. Официальная церемония вступления в должность состоится 15 сентября. Мероприятие пройдет в ГКЗ имени Каца, что уже стало традицией для подобных случаев.

Об этой информации сообщает ТАСС, ссылаясь на Сергея Нешумова, руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области.

Выборы в регионе завершились, результаты уже известны. Голосование проходило с 8 по 10 сентября, избирательные участки закрылись в 20:00. Андрей Травников одержал победу, набрав 75,72% голосов после обработки всех протоколов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Роман Яковлев с результатом в 10,72% голосов. За ним следует Евгений Лебедев от ЛДПР, набравший поддержку 7,14% избирателей.

Ранее Сиб.фм приводил примерную стоимость каждого голоса для кандидатов в губернаторы. Так, в разы больше других заплатил кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Плотников.

Также Сиб.фм публиковал подборку необычных избирателей на выборах губернатора Новосибирской области.