В МЧС показали видео с места экстренной посадки самолёта под Новосибирском

В поле под Новосибирском экстренно приземлился самолёт из Сочи.

12 сентября в Убинском районе Новосибирской области совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, который следовал из Сочи в Омск. Он приземлился в поле недалеко от села Каменка.

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео с места посадки. На нём видно, как вокруг самолёта организовали оперативный штаб.

Всех пассажиров эвакуировали. На борту было 170 человек, в том числе 23 ребёнка.

По предварительной информации, у самолёта отказала гидросистема, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Также в телеграм-канале «112» утверждают, что у судна в воздухе загорелся один из двигателей. Тем не менее, как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, открытого горения у самолёта не зафиксировали.