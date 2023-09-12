Вице-мэр Новосибирска поблагодарила пилотов самолёта за успешную аварийную посадку

Анна Терешкова поблагодарила пилотов самолёта за посадку в поле под Новосибирском.

Во вторник, 12 сентября, в Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет Airbus A320 со 167 пассажирами на борту. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поблагодарила пилотов за успешное приземление в аварийных условиях.

У самолёта отказала гидросистема, и поэтому вместо запланированной посадки в Томске сначала было решено приземлиться в Толмачево в Новосибирске, но в пути пилоты поняли, что до Толмачёво может не хватить топлива, и решились на аварийную посадку на пшеничном поле недалеко от деревни Каменка в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

«Герои нашего времени! Спасибо и низкий поклон! Пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов смогли посадить в поле самолет с отказавшей гидросистемой», — написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

Рейс из Сочи в Омск перевозил на борту 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Никто не пострадал.

На момент публикации пассажиров транспортируют до Новосибирска и Омска на автобусах и поездах. Также каждому из них выплатят компенсацию 100 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм публиковал аудиозапись переговоров пилота самолета, приземлившегося под Новосибирском 12 сентября с диспетчером в Омске.