Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров снялся в программе «Наши» с детьми из ЛНР

12 сентября Ольга и Сергей Майоровы из Новосибирска снялись в передаче «Наши» на телеканале «Россия-1»: это произошло после того, как Сиб.фм рассказал о том, что семья главы Союза отцов Новосибирской области усыновила двух подростков из ЛНР.

В середине августа Сиб.фм опубликовал большую статью о жизни семьи главы Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова – у супругов трое родных детей, но, когда они узнали о судьбе 15-летнего Сергея и 16-летнюю Вики из села Чернопоповка Луганской области, было решено пригласить двоюродных брата и сестру в Новосибирск.

«Они обычные, деревенские люди, держат корову, и деваться им было некуда. Родители не хотят уезжать и бросать хозяйство. На данный момент там уже год нет электричества. Когда начинаются обстрелы – они уходят и прячутся в погребке», — рассказывал Сиб.фм Сергей Майоров.

Глава Союза отцов рассказывал Сиб.фм, как приехавшие из ЛНР дети учились жить в мирной обстановке. Многое у Сергея и Вики в Новосибирске было впервые: здесь они в первый раз сходили в кинотеатр, бассейн, приняли участие в массовых гуляньях и побывали в детском лагере. Однако кроме радостных моментов, в Сибири подростков настигло горе.

В семье главы Союза отцов Новосибирской области Вика и Сергей узнали о трагедии, которая произошла на родине. В начале августа под обстрелом погиб отчим Сергея, когда родители подростка пошли косить сено. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, погибнуть могла и родная мать мальчика.

«Мать задержалась с коровой, пошли прилёты – отчим Сергея погиб, отец Вики был ранен,

— рассказывает Майоров. – Там многих ждёт такая судьба: все уехали или погибли. Они там живут сейчас на свой страх и риск. Сергей с Викой, если бы были там, тоже пошли бы косить сено. Они тоже всегда ходили помогать и их тоже ждала бы гибель».

Также Сиб.фм подробно рассказывал, как этой осенью Вика и Сергей пошли в колледжи: девочка учится на медсестру, а её брат – на повара. Виктория научилась называть Ольгу мамой, ведь девочка росла с отцом.

«Мы полетели!»

В минувший понедельник, 11 сентября, Сергей Майоров сообщил корреспонденту Сиб.фм, что улетел с женой и приёмными детьми в Москву, на съёмку передачи «Наши» с Дмитрием Харатьяном и Ютой.

«Мне позвонили с «России-1» и рассказали, что прочитали статью о нас и позвали на эфир, — поделился с Сиб.фм Сергей Майоров. – Там рассказывают истории о людях из ДНР и ЛНР в позитивном контексте. Там вся тематика в основном связана с СВО».

Сегодня глава Союза отцов Новосибирской области скинул фотографии с записи в студии телеканала «Россия-1», также он рассказал, что ему очень понравилось общение с ведущими Дмитрием Харатьяном и Ютой.

«Съёмки прошли в дружественной, приятной атмосфере. Дмитрий Харатьян – очень добродушные и общительные люди. Во время съёмки передачи они подарили нам билеты в океанариум, — сообщил Сергей Майоров Сиб.фм.

– Я, к сожалению, не смогу остаться в Москве, улетаю. А жена Оля с детьми сегодня пойдут в Московский океанариум на экскурсию. Там и выставка роботов, и представления касаток, дельфинов. Ребятам понравилось, они такого не видели».

Приёмные подростки из Луганской области побывали на экскурсии по Останкинской телебашне, Красной площади и «Москва-Сити». Столица России Вике и Сергею понравилась не менее Новосибирска.