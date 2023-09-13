Стали известны подробности о пилоте, посадившем самолет под Новосибирском

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, оказался потомственным летчиком.

Пилот самолёта Airbus A320, совершившего посадку в поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, оказался потомственным лётчиком. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Пилот Сергей Белов (на фото слева) не был первым в своей семье, кто решил управлять воздушными судами. Его отец управлял пассажирским Ту-154 28 лет подряд, а его дед служил в ВВС СССР на должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал о причинах экстренной посадки самолёта в Новосибирской области.

Также пассажирка из Казахстана рассказала подробности экстренной посадки Airbus A320 в поле под Новосибирском.