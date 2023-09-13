В Новосибирске автомобилист сбил 13-летнего подростка на самокате

Подросток на электросамокате получил тяжелые травмы после наезда автомобиля в Новосибирске.

Во вторник, 12 сентября, водитель Honda Freed Spike наехал на 13-летнего подростка на электросамокате на пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

ДТП произошло в 15:35. Автомобилист 1989 года рождения ехал по улице Космическая, и наехал на самокатчика напротив дома №33 по проспекту Маркса. Подросток пересекал пешеходный переход, не спешившись с самоката.

С результате мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель «Лады» сбил самокатчика на улице Фабричной в Новосибирске. По данным ГИБДД, парень на электросамокате ехал по тротуару вдоль проезжей части. После аварии его увезли в больницу для диагностики травм.

Также отправивший прощальное письмо пассажир рассказал о посадке самолёта в поле под Новосибирском.