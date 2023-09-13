В Новосибирске мужчина похитил у пассажира дорожную сумку с 50 тыс рублей

В Новосибирске раскрыли кражу сумки у пассажира на вокзале.

В Новосибирске у мужчины на железнодорожном вокзале похитили багаж общей стоимостью 50 тысяч рублей. Транспортные полицейские Сибири помогли пассажиру вернуть пропажу.

Обратившийся к полицейским мужчина сообщил, что у него пропала оставленная без присмотра сумка с личными вещами.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск просмотрели записи камер наблюдения и установили, что неизвестный в отсутствие хозяина сумки сел на соседнюю лавочку, а затем взял чужую вещь и ушёл с ней.

Вором оказался 37-летний житель Новосибирской области. Ранее его уже 8 раз привлекали к уголовной ответственности за кражу имущества. Его задержали по приметам, когда он в следующий раз пришёл на вокзал. Похищенные вещи изъяты.

На похитителя сумок завели уголовное дело. С учётом обстоятельств ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска похитил 2 млн рублей и 176 тонн зерна.

Также в Новосибирске автомобиль чуть не упал с эстакады на Ипподромскую.