В Новосибирске из-за ярмарок на 2 дня перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске перекроют участки улицы Сибиряков-Гвардейцев около ГУМа.

Улица Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске будет перекрыта 16 сентября и 7 октября с 06:00 до 16:00. Об этом сообщили в мэрии города.

Улицу перекроют на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса. Причина перекрытия — традиционные осенние ярмарки около ГУМа. Также на этом участке изменят схему движения общественного транспорта: автобусы и троллейбусы пустят в обход по соседним улицам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сильная волна холода обрушится на Новосибирск в конце сентября. В темное время суток в мегаполисе прогнозируется первый снег. Причем синоптики уточнили, что до установления снежного покрова в области пока что далеко. В конце сентября мокрые осадки можно будет наблюдать лишь ночью.

Также агроном Шубина рассказала о правилах хранения картофеля. Выкопанный картофель необходимо хорошо просушить, поместить его в ящики или сетчатые мешки, затем хранить его в темном, сухом помещении на протяжении десяти дней, а далее перебрать. По её словам, важно здоровый картофель отбирать от зараженного фитофторозом.