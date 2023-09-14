В Новосибирске стрелявшему из автомата бизнесмену назначили 2 месяца домашнего ареста

После стрельбы в Новосибирске из автомата мужчина получил 2 месяца домашнего ареста.

В ночь на 12 сентября в Тихом центре Новосибирска мужчина устроил стрельбу из автомата. Его приговорили к двум месяцам домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Слушание дела о грубом нарушении общественного порядка состоялось 14 сентября. Следователь запросил у суда меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ, "по факту грубого нарушения общественного порядка, выражающегося в явном неуважении к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия". Суд в заключении под стражу отказал, и избрал в качестве меры пресечения домашний арест.

«В отношении Штокберга С.И. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 12 ноября 2023 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что обвиняемый Штокберг С.И. — владелец нескольких строительных фирм в Новосибирске. По данным Rusprofile, он руководит пятью компаниями с суммарной выручкой 19 млн и прибылью 50 тысяч рублей за 2022 год. Деятельность этих компаний связана со строительством. Ранее он был председателем дачного товарищества "Лидер".

Напомним, конфликт возник ночью на 12 сентября в Тихом центре Новосибирска. Мужчина интенсивно спорил с девушкой, пытался отобрать у неё грудного ребёнка. Затем к паре подошёл третий человек, и партнёр девушки достал из багажника машины охолощенный автомат, переключил затвор и произвел несколько выстрелов.