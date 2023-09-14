В Новосибирске задержанным за стрельбу оказался бизнесмен-строитель

Предприниматель стрелял из автомата в Тихом центре Новосибирска.

В ночь на 12 сентября в Новосибирске мужчина стрелял из автомата. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, его задержали и установили, что это предприниматель Станислав Штокберг.

«По нашей информации, подозреваемый — Станислав Штокберг, которому принадлежит несколько строительных фирм Новосибирска», — сообщили в Telegram-канале.

По данным Rusprofile, Станислав Штокберг руководит пятью компаниями с суммарной выручкой 19 млн и прибылью 50 тысяч рублей за 2022 год. Деятельность этих компаний связана со строительством. Ранее он был председателем дачного товарищества "Лидер".

Напомним, конфликт возник ночью на 12 сентября в Тихом центре Новосибирска. Мужчина интенсивно спорил с девушкой, пытался отобрать у неё грудного ребёнка. Затем к паре подошёл третий человек, и партнёр девушки достал из багажника машины охолощенный автомат, переключил затвор и произвел несколько выстрелов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что между станциями Гусиный Брод и Комаровка под колесами поезда погиб мужчина. Он возвращался домой по путям и не успел отреагировать на появление грузового поезда, который вышел с кривого участка пути.