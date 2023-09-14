В Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело столетнего пенсионера

В Новосибирске обнаружили тело столетнего пенсионера на улице Забалуева.

Пожилый мужчина найден мертвым в запертой квартире в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети ВКонтакте, тело мужчины было обнаружено вечером 13 сентября в доме на улице Забалуева.

Сибиряк продолжительное время не выходил на связь, а дверь в помещение была заперта. Службу МАСС позвали близкие пенсионера. По словам спасателей, они сумели обеспечить доступ к квартире и нашли мужчину уже без признаков жизни.

Возраст погибшего оценили примерно в 90-100 лет. Установить личность погибшего и провести дальнейшее расследование инцидента предстоит сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в третий раз подряд пропала 15-летняя Мишель. Девушку ищут со спасателями уже в третий раз за год. Предыдущие 2 раза она пропадала и не выходила на связь на срок около недели, и затем её находили невредимой.

Также Сиб.фм публиковал подборку разрушенных исторических зданий Новосибирска.