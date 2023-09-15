На трассе под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину на гужевой повозке

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с гужевой повозкой.

Вечером 14 сентября в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Грузовик столкнулся с гужевой повозкой, и водитель повозки погиб от полученных ран. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла в 22:45 на трассе К-19р "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий". На 115-м километре трассы 57-летний водитель грузовика Фредлайнер наехал на едущую попутно гужевую повозку, которой управлял 60-летний водитель.

От полученных травм водитель гужевой повозки скончался на месте.

Специалисты ГИБДД проводят доследственную проверку и уточняют обстоятельства столкновения.

Ранее Сиб.фм сообщал о подробностях смертельного ДТП с мотоциклистом под Новосибирском. Удар был такой силы, что у мотоциклиста оторвало ногу.

Также Следком раскрыл подробности расследования посадки самолёта в поле под Новосибирском. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Специалисты уже досмотрели место происшествия, изъяли все необходимое, включая образцы топлива и технических жидкостей и блоки регистрации полетных данных.