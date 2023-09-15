Роскосмос опубликовал спутниковое фото аварийной посадки самолета под Новосибирском

След от аварийной посадки Airbus A320 под Новосибирском виден на спутниковых снимках.

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок места аварийной посадки самолёта Airbus A320 около посёлка Московка под Новосибирском.

Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области произошла экстренная посадка Airbus A320, который летел по маршруту Сочи-Омск.

Самолет приземлился в 09:44 в пшеничном поле, на расстоянии 180 километров от Новосибирска. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не получил серьезных травм. Медики, которые были на месте происшествия, помогли двум пассажирам с повышенным давлением и приступом астмы, а двоих направили на рентген для уточнения диагноза "ушиб". Дети, находившиеся на борту самолета, не пострадали.

На фото со спутника «Канопус-В» виден след, который оставил самолёт в поле. Небольшая полоса за корпусом самолёта составляет в длину примерно полтора километра.

Ранее Сиб.фм публиковал запись переговоров пилота самолета, приземлившегося под Новосибирском 12 сентября.

Также пассажирам приземлившегося под Новосибирском самолёта выплатят по 100 тысяч рублей.