В Новосибирске арестовали лидера народной дружины «Пульс» за вымогательство

Сегодня, 15 сентября, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения четырём общественникам из народной дружины «Пульс»: её лидера Рустама Мирзамдамова отправили под домашний арест.

Лидер народной дружины «Пульс» в Новосибирске Рустам Мирзамдамов был задержан в среду утром, 13 сентября. К нему в дом ворвался ОМОН, и в жилище был проведён обыск. Самого общественника увезли в неизвестном направлении.

14 сентября стало известно, что задержаны уже четыре члена дружины «Пульс». У всех также были проведены обыски, и были организованы очные ставки.

«У одного из сотрудников моего мужа найдено какое-то липовое удостоверение. Адвокаты нам сообщили, что зятю моему грозит от 3-х до 5 лет, мужу 10 лет», — рассказывала Сиб.фм супруга Рустама Мирзамдамова Мария Тюляева.

Общественники были задержаны на 48 часов. Как рассказала Мария, Рустаму Мирзамдамову предъявили обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"), также речь шла о самоуправстве.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, по делу проходит двое потерпевших, которые заявляют, что общественники на них напали. Впрочем, группа поддержки считает по-другому: членов дружины «Пульс» подставляют, ведь они вели активную и бескомпромиссную борьбу с наркодилерами на территории Октябрьского района.

«В последнее время были задержаны двое ДПСников – один с крупной партией наркотиков, а другой за взятку. Рустам по этим двум делам идёт свидетелем. Мы думаем, что от него решили избавиться таким путём»,

— считает Мария.

Сегодня, 15 сентября, в Центральный районный суд в 10.30 доставили Рустама Мирзамдамова и его помощников. На данный момент супруга лидера дружины подтвердила, что ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос по другим общественникам ещё решается.