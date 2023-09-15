В Новосибирске женщина устроила свалку в арендованной квартире

В Новосибирске снявшая квартиру в аренду женщина устроила в ней свалку.

Квартирантка, снявшая квартиру в Новосибирске, оставила помещение в состоянии полного запустения с горами мусора и разбитой мебелью. Кадры разгромленных комнат показали в Telegram-канале «Любить Новосибирск».

На кадрах из квартиры видно, что весь пол на кухне, в коридоре и в одной из комнат завален мусором, разбитыми вещами, продуктами и сломанной мебелью. В коридоре сломан шкаф, на кухне место для готовки полностью завалено посудой и хламом, дверь балкона выбита и приставлена к холодильнику.

Как сообщает автор публикации, разгромленная квартира находится на улице Шевелёва.

«Видео снято вместе с хозяйкой, которая, наверно, в ужасе. Это даже бардаком сложно назвать, стихийное бедствие не меньше», — комментирует автор публикации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске аренда жилья подорожала на 20% к началу сентября 2023 года.

Также Новосибирск вошёл в число городов с самой выгодной арендой жилья у вузов.