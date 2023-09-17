Водитель сжег свой автомобиль после того, как он не завёлся

В Новосибирске водитель сжёг незаводившуюся машину.

Водитель сжег свой автомобиль из-за того, что он не запускался. Снимки горящего транспортного средства были опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел вечером 16 сентября возле котлована на Юго-Западном жилмассиве. Свидетели сообщили, что владелец "Оки" мучительно пытался завести свою машину, но ничего не получилось. После нескольких неудачных попыток мужчина, сильно раздосадованный, вытащил аккумулятор и поджег машину.

Паблик "Инцидент Новосибирск" рассказывает, что пожарные быстро прибыли на место происшествия, но, к сожалению, огонь был уже слишком сильным, чтобы его потушить.

Судя по фотографиям с места происшествия, от автомобиля осталась только обугленная рама.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с начала 2023 года в Новосибирской области более 15 человек получили травмы на железной дороге. Больше всего случаев травм произошло на станциях Инская (6 случаев), Чулымская (5 случаев) и Бердск (2 случая).

Также в МВД Новосибирска начали проверку после угона автомобиля сотрудником полиции.