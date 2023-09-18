Агроном Мармулаев из Новосибирска рассказал о сроках уборки корнеплодов

В Новосибирске агроном раскрыл, когда выкапывать морковь и свёклу осенью.

Четвертая неделя сентября в Новосибирской области ожидается приятной для дачников, однако эксперты не рекомендуют торопиться с уборкой урожая. VN.ru со ссылкой на заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексея Мармулева сообщает, что свёклу и капусту стоит оставить в земле как минимум до конца сентября, чтобы получить более качественный урожай.

Ученый объясняет, что при снижении температуры ночью, урожай накапливает больше сахара, делая его более вкусным. Поэтому срочную уборку лучше отложить до конца месяца. А что касается моркови, не стоит беспокоиться, что она останется грязной — важнее хранение, которое в этом случае будет выше качеством, сравнительно с ранней уборкой.

Что касается зимнего чеснока, то агрономы рекомендуют высаживать культуру за месяц до первых заморозков, то есть около конца сентября. Главное правило — выбрать самые большие и здоровые зубчики, удобрить землю органикой и проверить, что участок обладает хорошим снегозадержанием в зимний период.

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