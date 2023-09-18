Компании могут принять участие в благотворительной программе «Мир новых возможностей»

«Норникель» запустил конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 2023 года.

Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры предприятий компании могут претендовать на получение грантов от 100 000 руб. до 6,5 млн руб. на поддержку своих общественно полезных инициатив. Общий грантовый фонд конкурса — 155 млн руб.

География реализации проектов — Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края, Мончегорск с подведомственной территорией, Печенгский муниципальный округ и сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области, Чита и Газимуро-Заводский район Забайкальского края.

Традиционно в конкурсе представлено девять номинаций, которые охватывают разные сферы общественной жизни: развитие волонтерского движения и социальная поддержка наименее защищенных слоев населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, благоустройство и реконструкция общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры, повышение качества услуг некоммерческих организаций.

«Конкурс социальных проектов – один из инструментов благотворительной программы, который позволяет регулярно совершенствовать профессиональные компетенции представителей некоммерческих организаций, а значит и повышать качество заявок и проектов. В этом году география конкурса приросла территорией Ловозерского сельского поселения Мурманской области. Для новых заявителей уже проведены образовательные семинары и консультации, мы с нетерпением ждем интересных проектных решений от Ловозерья. Желаю сил и командной работы всех заявителям конкурса. Ваши социальные инициативы – возможность проявить свою позицию, стать героем изменений и влиять на развитие региона в целом», — отметила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Образовательные семинары и тренинги для будущих заявителей конкурса от федеральных и региональных экспертов уже состоялись в с. Ловозеро и с. Краснощелье и вскоре пройдут и на других территориях.

Подача заявок на конкурс традиционно осуществляется через онлайн-платформу. Для заявителей на платформе в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки на конкурс, а также методические и обучающие материалы.

В период подачи заявок (сентябрь и октябрь), для участников конкурса будет действовать опция «онлайн и офлайн-консультация» от кураторов конкурса, а также предложен цикл вебинаров от федеральных экспертов в сфере мониторинга и оценки социальных инвестиций, визуальным данным, презентационным инструментам и др.

Заявки на конкурс принимаются до 6 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 25 декабря 2023 г.

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 г. За эти годы на конкурс поступило 3 242 заявки, из которых было поддержано 855 проект на сумму 976,5 млн руб.