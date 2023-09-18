Тейлор Бек из ХК «Сибирь» рассказал, кто для него лучший вратарь КХЛ

Нападающий "Сибири" Тейлор Бек высказал свои впечатления после победного матча с "СКА".

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился своими впечатлениями о игре «Сибирь» и «СКА». Он оценил голкипера новосибирской команды Антона Красоткина. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Сибири».

«Красоткин, пожалуй, лучший голкипер в лиге, он даёт нам шансы в каждой игре. Мы должны искать способы побеждать и набирать уверенность после сегодняшней победы», — поделился своими мыслями Тейлор Бек.

Эта важная победа позволила «Сибири» прервать свою трехматчевую серию поражений. Команда поднялась в турнирной таблице Восточной конференции. В настоящий момент клуб занимает седьмое место. На их счету семь очков после семи сыгранных матчей.

Напомним, что 2 августа на открытии «Сибирь-Арены» сыграли молодежные сборные России и Белоруссии.