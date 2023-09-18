Мощный ливень надвигается на Новосибирск на этой неделе

В конце недели Новосибирск накроет мощный ливень.

С 23 сентября Новосибирск накроют мощный дождь и резкое похолодание. Об этом сообщили на сайтах популярных погодных порталов.

Согласно данным сервиса GISMETEO, 23 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов днём и +6 — ночью. В этот день начнётся период дождей. Скорость ветра составит 12 метров в секунду.

24 сентября станет холоднее — ночью столбики термометра укажут на +3 градуса, а днём — на +8. Ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Синоптики отмечают, что в воскресенье тоже прольёт дождь.

25 сентября ливни пойдут на спад, а температура поднимется. В понедельник ожидается +12 градусов днём и +6 градусов ночью.

Подобный прогноз приводит «Яндекс.Погода». По данным портала, дождливые и пасмурные дни продержатся в Новосибирске до 28 сентября. Уже 29 сентября из-за облаков покажется солнце.

Напомним, что климатолог из Новосибирска Ольга Нечепуренко предупредила о погодных аномалиях осенью 2023 года.