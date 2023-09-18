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общество

Назван лучший машинист новосибирского метрополитена

Фото: пресс-служба новосибирского метрополитена

Конкурс профессионального мастерства провела Служба подвижного состава.

В Новосибирске прошел первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист электропоезда метрополитена». Задача конкурса — совершенствование профессионального роста машинистов, выявление лучших в профессии и распространение передового опыта.

Фото Назван лучший машинист новосибирского метрополитена 2

Конкурс проходил в три этапа. Первый включал в себя теоретические испытания, проверку знаний требований «Правил технической эксплуатации метрополитена», должностной инструкции машиниста, а также нормативных актов, регламентирующих его работу. Второй – нахождение неисправностей при приемке подвижного состава, третий – выход из аварийной ситуации. Победил в конкурсе машинист 1 класса Павел Максимлюк, на втором месте Вадим Овчаров, третье место у Алексея Михайлова.

Фото Назван лучший машинист новосибирского метрополитена 3

Федеральный этап конкурса будет проходить во второй половине октября этого года в Москве. Организаторами конкурса являются министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и министерство транспорта Российской Федерации, Союз транспортников России.

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Карина Чиркова
Журналист

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