Названы районы Новосибирской области с самой дорогой землей

Самая дорогая земля в Новосибирской области в Толмачёво и в Новолуговом.

Стали известны районы Новосибирской области, где земля является самой дорогой. За последние три года стоимость сотки выросла на 28,2%. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Специалисты отслеживали тенденцию роста цен на землю под индивидуальное строительство. Из результатов исследования следует, что наибольший рост цен зафиксирован в районах Толмачево и Новолуговое. Участки в этих районах подорожали на более чем 250%, а самые высокие темпы роста были зафиксированы в 2022 году.

В Горном цена на земельный участок выросла в 3,3 раза, с 7,5 до 25 тысяч рублей за сотку. В Кудряшовском районе цена выросла в 2,7 раза, с 150 до 400 тысяч рублей за сотку, а в Оби — в 2,6 раза, до 77,8 тысяч рублей за сотку.

Однако есть несколько районов, где земля подешевела. Например, в Купино цены снизились на 47%, до 9,5 тысяч рублей за сотку, а в Карасуке и Линево — до 13,3 и 20 тысяч соответственно.

Эксперты отмечают, что стоимость участка зависит от нескольких факторов, таких как удаленность от трассы, близость к лесному массиву и районному центру, развитость инфраструктуры, а также наличие необходимых коммуникаций.



Напомним, в Новосибирске многодетная семья перед отопительным сезоном осталась без трубы.