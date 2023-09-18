В Новосибирской области названы имена погибших за неделю бойцов СВО

В Новосибирской области рассказали о погибших за неделю бойцах спецоперации.

В зоне СВО погибли несколько бойцов, которых похоронили в Новосибирской области 11 и 16 сентября. Среди погибших был командир минометного расчета из Куйбышевского района Андрей Шкредов и мобилизованный Егор Мякин из Бердска.

В понедельник, 11 сентября, состоялось прощание с Андреем Шкредовым, который был призван в зону проведения спецоперации в октябре 2022 года и погиб 30 августа 2023 года.

Егор Мякин погиб 2 сентября 2023 года при выполнении боевых задач, и прощание с ним состоялось 11 сентября в Бердске. Егор Мякин был родом из Бердска и родился 10 июня 1981 года.

16 сентября в Бердске прощались с другим мобилизованным земляком Владиславом Одиноковым, который также погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач в сентябре 2023 года. Владислав Одиноков родился в Казахстане в 1991 году, а после переезда семьи в Бердск закончил Новосибирский техникум железнодорожного транспорта. У бойца остались супруга и двое детей.

Ранее в Новосибирске рассказали подробности падения мальчика из окна 8 этажа. Его удалось стабилизировать. Мальчик в сознании и дышит самостоятельно.