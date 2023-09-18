Пророчества Жириновского оказались верными, и россияне наблюдают их осуществление на своих глазах. Портал «Сиб.фм» собрал высказывания этого эксцентричного политика, связанные с конкретными датами, которые быстро приближаются.

В 2020 году, когда кремлевские политики обсуждали Минские соглашения, Жириновский заявил, что все политические структуры, включая ЛНР, ДНР и Новороссию, являются временными "мостиками" на пути к объединенной России — месту проживания всего русского народа. И сейчас это предсказание оказалось правдой.

В своих выступлениях он также говорил о будущем Украины. Он предсказал раскол страны на Галицию и Малороссию, при этом русофобы соберутся в Галиции и создадут государство численностью пять миллионов человек. Это государство может вступить в НАТО и Евросоюз. Весь юго-восток Украины, по его словам, последует примеру Крыма и присоединится к России. Таким образом, в состав России войдут территории с населением более 25 миллионов человек.

Жириновский также предсказывал, что Зеленский будет последним президентом Украины, так как самой страны больше не будет. Он указывал на конкретные осенние даты и предупреждал о возрастании напряжения до марта 2024 года, когда пройдут президентские выборы.

Многие эксперты сейчас обсуждают возможность прекращения огня после лета в зоне СВО. Что касается дальнейшего развития событий, Жириновский предсказывает, что Америка сыграет важную роль в эскалации войны на Украине до появления открытых боевых действий. Однако, по его мнению, Европа выиграет, когда регион с населением в 40 миллионов человек станет свободным от конфликта. Российская армия, по его словам, не пойдет дальше границ Германии, Австрии и Венгрии. Он также предупреждает, что американцы не хотят признавать провал президентства Байдена, но им придется это сделать.

Остается только ждать, особенно учитывая, что до 19 сентября осталось меньше суток.