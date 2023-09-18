Сибирский банк поддержал акцию «Добрый урожай» Новосибирского зоопарка

14 сентября сотрудники Банка Уралсиб в г. Новосибирске привезли в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило более 50 килограмм овощей, большая часть из которых была выращена уралсибовцами своими руками. Мероприятие прошло в рамках поддержки акции Новосибирского зоопарка «Добрый урожай» и плана мероприятий регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, членом которого с 2021 года является Новосибирский филиал компании.

В июне этого года компания приняла участие в фестивале «Экомир», который прошел в Новосибирском зоопарке. Организаторами фестиваля выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило». Гостями мероприятия стали более 10,5 тысяч жителей города.

«Мы не первый год принимаем участие в различных экологических акциях, сажаем деревья, убираем мусор, помогаем приютам бездомных животных, оказываем содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, поддерживает различные социальные инициативы», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.