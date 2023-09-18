В Госдуме рассказали о штрафах за игнорирование электронной повестки

Призывников в осенний призыв не будут штрафовать за игнорирование электронной повестки.

Во время осеннего призыва 2023 года призывников не будут штрафовать за игнорирование электронной повестки. Об этом телеграм-каналу Shot заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Однако это только при условии, если призывник не получал бумажную повестку. Кроме этого, Картаполов подчеркнул, что штрафовать начнут, когда 1 января 2024 года вступит новый закон.

Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря. Призывать будут от 18 до 27 лет.

Как ранее писал Сиб.фм, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что мобилизованные вернутся домой только после завершения СВО.