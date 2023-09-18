В Новосибирске губернатор Травников высказался о кадровых перестановках в правительстве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о кадровых перестановках в правительстве.

О кадровых перестановках в правительстве Новосибирской области высказался губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирь».

Как отметил глава региона, в ближайшее время кадровых изменений в ближайшее время не планируется и команда правительства продолжит работу без пауз.

По словам Андрея Травникова, завершение ремонтного, строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, завершение уборочной и формирование бюджета на очередной плановый период — это главные задачи на сегодняшний день.

«Конечно же, кадровые решения были и в будущем будут, но не в формате каких-то срочных, а в формате плановой работы, точно не привязанных к событию вступления в должность действующего и вновь избранного губернатора. Просьба не просто продолжить свою работу, а продолжить её с ещё большим усердием», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что 15 сентября Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области.