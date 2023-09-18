В Новосибирске машина секс-работницы Анжелы попала в ДТП

В ДТП на Бердском шоссе попала известная секс-работница Новосибирска Анжела.

18 сентября автомобиль известной секс-работницы Новосибирска Анжелы попал в ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54».

«На Бердском шоссе Анжела приняла участие в ДТП-паровозике», — говорится в сообщении.

Автор публикации также отметил, что пострадавших в аварии нет. Однако движение в сторону Академгородка по Бердскому шоссе затруднено.

Ранее в ДТП на площади Трубникова в Новосибирске пострадал автомобиль, принадлежащий секс-работнице Анжеле.

Напомним, что жители Новосибирска предложили отправить секс-работницу Анжелу в зону СВО.