В Новосибирске мигрантов приглашают служить по контракту

Военкоматы Новосибирска приглашают служить в армии мигрантов с гражданством России.

В Новосибирске иностранцев, получивших гражданство России, приглашают служить в армии РФ по контракту. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на замначальника МВД региона Кирилла Травина.

Представители военкоматов совместно с работодателями и МВД РФ проводят встречи и рассказывают о преимуществах, которых получат лица, заключившие военный контракт.

Всего с 31 июля по 15 сентября призывная комиссия НСО провела такие беседы более чем с 4 тысячами человек, состоящими на учёте в МВД. Из ни х151 человек согласился заключить контракт с Минобороны РФ.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, с начала 2023 года по июль в регион въехали более 200 тысяч мигрантов, а выехали 136 тысяч. На миграционную службу поставлены только 106 тысяч человек.

Почти треть прибывает из Таджикистана и Узбекистана, 10% из Киргизии и Казахстана. Трудовую миграцию своей целью признали только 40 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участковый получил взятку от мигранта 20 тыс рублей.