В Новосибирской области 29 электричек на 3 недели изменят расписание

В Новосибирской области изменится расписание 29 электричек.

Пригородные электрички по Новосибирской области сменят график отправлений с 20 сентября по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании АО «Экспресс-пригород».

Изменения по времени отправления электричек могут быть как в сторону отставания от стандартного графика, так и в сторону его опережения. Корректировка может составлять от 1 минуты до 1 часа 48 минут.

Причина изменений расписания — ремонт железнодорожных путей на Кузбасском направлении. Руководство службы пригородных электричек просит обратить внимание на маршруты Изынский — Новосибирск — Изынский, Курундус — Новосибирск, Новосибирск — Тогучин — Новосибирск и Буготак — Новосибирск — Буготак.

Пассажиром попросили заранее планировать свои поездки в соответствии с изменениями в расписании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске «скорая» ехала больше 3 часов к ребёнку с температурой 40. Ребёнка осмотрели и поставили диагноз «ангина», но фельдшер сказала вызывать утром врача, так как «они не имеют права выписывать антибиотики».