Российские парламентарии продолжают обсуждать возможность выплаты пенсионерам дополнительного пособия.

В России пенсионерам обещают выплатить значительную сумму в размере 20 000 рублей. Это станет возможным при принятии законопроекта, который предусматривает ежегодную дополнительную выплату 13-й пенсии.

Инициативу внес заместитель председателя Государственной думы России Борис Чернышев. Согласно предложению, размер этой выплаты будет зависеть от ежемесячной пенсии, которая в среднем составляет около 19 400 рублей по стране. Такой шаг обусловлен прогнозируемой инфляцией, которая может достигнуть 5-6,5% в текущем году и негативно сказаться на доходах пенсионеров.

Чернышев предлагает выплачивать дополнительную пенсию ко дню рождения каждого пенсионера, чтобы поддержать их и компенсировать возможные потери, обеспечивая достойный уровень жизни для пожилых людей.

Полный текст законопроекта можно найти на официальном портале правовой информации.

Напомним, что бывший губернатор Новосибирской области Городецкий сохраняет свое место в Совете Федерации.