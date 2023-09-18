За лето в Новосибирской области в детских лагерях отдохнули 5,6 тыс детей

В Новосибирской области действовали 1009 организаций детского отдыха.

В Новосибирской области в детских лагерях отдохнули 5600 детей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Кроме этого, глава региона отметил, что в области действовали 1009 организаций детского отдыха: лагеря с дневным пребыванием и загородные оздоровительные лагеря.

«Это результат того, что мы не только планомерно укрепляем материально-техническую базу существующих детских оздоровительных организаций, но и создаем новые, причем с весьма интересными форматами», — поделился Травников.

По его словам, лагерь «Цивилизация» в Маслянинском районе имеет современные условия проживания, а дети могут погрузиться в туристический формат отдыха на природе. Также в области появился палаточный военно-патриотический лагерь «Юнармеец».

Губернатор добавил, что весь полученный опыт они применят к следующему лету.



Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты летней оздоровительной кампании 2024 года.