На Красном проспекте в Новосибирске перевернулся УАЗ

В центре Новосибирска перевернулся УАЗ.

Во вторник, 19 сентября, в Новосибирске столкнулись два автомобиля, один из которых, УАЗ, перевернулся на бок. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Авария произошла на перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя. УАЗ от столкновения перевернулся на бок, у второго автомобиля (белая машина неустановленной модели) пострадала передняя часть кузова: вероятно, она въехала в левый бок УАЗа.

Очевидцы сообщают, что водитель белой машины после столкновения побежал помогать водителю УАЗа вместе с несколькими другими водителями.

По данным ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП никто не получил серьёзных травм. Аварию оформили с материальным ущербом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ночью два автомобиля столкнулись на пустом перекрёстке. Как сообщили очевидцы происшествия, обе машины получили сильные повреждения от столкновения. Достоверно неизвестно, пострадали ли водители машин.

Также в Новосибирске арестовали владельца нелегальной АЗС после наезда на ногу полицейскому. Он находился в своем автомобиле «Лада Ларгус», когда к нему подошел лейтенант полиции и попросил показать водительское удостоверение. Со стороны мужчины последовал отказ, он заперся в салоне, а затем нажал на педаль газа. Автомобиль проехал по ноге правоохранителя.