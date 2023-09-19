В Минцифры заявили, что единый реестр воинского учета заработает в 2025 году

В апреле этого года Путин подписал закон о цифровизации воинского учета.

Замглавы Минцифры России Олег Качано рассказал о сроках запуска полноценного единого реестра воинского учета в России. Его планируют запустить в начале 2025 года.

Качано отметил, что задержка связана с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности данной системы.

«Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — пояснил заместитель министра.

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в апреле 2023 года. Закон приравнивает электронные повестки к традиционным, предоставляя им одинаковую юридическую силу. Кроме того, он предусматривает создание реестра призывников, который будет содержать такие сведения о гражданах, как личные и паспортные данные, СНИЛС, информацию о гражданстве, образовании и трудовой деятельности, а также данные о месте жительства и многое другое.

Ранее Сиб.фм сообщало, что глава Минцифры Новосибирской области рассказал о цифровой трансформации региона.