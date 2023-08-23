Концепция трёх нулей: глава минцифры рассказал о цифровой трансформации региона

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал о цифровой трансформации, Карте жителя и новых технологиях в регионе.

– Как проходит процесс цифровизации в Новосибирской̆ области: какие услуги для частных лиц и предприятий уже переведены в цифровой формат и какие планируется перевести в него в 2024–2025 годах?

– Работа по цифровизации госуслуг ведётся уже более 10 лет, с момента запуска портала Госуслуг. По итогам 2022 года 88 самых востребованных в Новосибирской области услуг в социальной сфере, строительстве, земельных отношениях и других сферах переведены в электронный вид. Сейчас 100 % массовых социально значимых услуг доступны в онлайн-формате.

Более 85 % жителей Новосибирской области имеют подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Мы видим, что доверие к нему с каждым годом растёт. Самый пик был в период пандемии, и теперь мы постоянно замечаем повышенный интерес людей к порталу.

Сегодня идёт большая работа со стороны федерального и регионального центра над тем, чтобы нормативно-правовые акты позволяли предоставлять услуги в электронном виде, избавляясь от бумажных документов. В планах на 2024– 2025 годы – перевести их в продвинутый уровень с соблюдением концепции трёх нулей: ноль взаимодействия с органами власти, ноль времени на ожидание и ноль бумажных документов. Это значит, что человек может в любой момент обратиться за услугой в онлайн-режиме и получить результат в электронном виде.

Развитие госуслуг осуществляется через внедрение принципов клиентоцентричности с выявлением потребностей клиента и постоянным повышением уровня взаимодействия органов власти с потребителями услуг. Активно внедряется проактивность, когда предоставление услуги начинается до фактического обращения заявителя. Сейчас в таком формате уже выдаётся СНИЛС и сертификат на материнский капитал, региональная социальная доплата к пенсии. С начала учебного года в проактивном формате будет предоставляться социальная выплата детям из многодетных семей на школьную форму, единовременная денежная выплата при поступлении ребёнка из многодетной семьи в первый класс.

Сейчас в Новосибирской области проводится большой эксперимент с федеральным центром по внедрению электронных разрешений на охоту. Пока в законодательстве прописано, что разрешение на охоту выдаётся только в бумажном виде. Наш эксперимент позволит внести изменения в закон, чтобы охотники по всей России могли получать электронные разрешения. Первые итоги экспериментального правового режима можно считать успешными, так как годовой план по количеству выданных электронных разрешений мы выполнили за весенний сезон.

Среди услуг для юрлиц и предпринимателей можно назвать выдачу разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, лицензирование продажи алкоголя, лицензирование деятельности по заготовке лома металлов, выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В электронном виде доступна возможность подачи заявления на выдачу разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. А с 1 сентября и само разрешение тоже станет цифровым. Исчезнет необходимость личных визитов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области за бумажным разрешением.

– Какие цифровые услуги наиболее востребованы среди населения Новосибирской области?

– Самые популярные услуги для граждан – запись в детский сад, запись в первый класс, услуги ЗАГСа, запись на приём к врачу. Для предпринимателей – это различные услуги, связанные с лицензированием деятельности и получением разрешений.

– Расскажите о Стратегии цифровой трансформации Новосибирской области: какие сферы она затронет, в какой срок и как будет реализована? Какие мероприятия уже проведены в рамках цифровой трансформации региона?

– Стратегия цифровой трансформации у нас была принята в 2021 году, а в прошлом году мы её актуализировали. Стратегия разработана для 15 приоритетных отраслей: государственного управления, социальной сферы, образования, здравоохранения, транспорта, развития городской среды, сельского хозяйства, строительства, промышленности, энергетической инфраструктуры, физической культуры и спорта и других и рассчитана до 2024 года.

Из недавних проектов, которые мы внедрили, можно отметить «Лесохранитель». Это автоматизированный круглосуточный видеомониторинг лесных пожаров с интеллектуальным распознаванием дыма на горизонте. В пилотном режиме внедрили проект в Куйбышевском районе. В результате на территориях, охваченных мониторингом, практически не было пожаров.

Проект «Безопасный город» тоже крайне актуален. Это система видеонаблюдения и видеоаналитики с функцией обработки видеопотоков с применением алгоритмов распознавания лиц, которая позволяет повысить безопасность жителей и оперативность в расследовании преступлений. Первые результаты по раскрытию правонарушений сопоставимы с московскими и питерскими, где аналогичные комплексы работают не первый год. Наша цель – масштабирование, установка большего количества камер.

– Как в Новосибирской области реализуется проект «Цифровые профессии», насколько он востребован? Сколько жителей Новосибирской области уже прошли обучение в его рамках?

– Проект был реализован в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифроваяэкономика». Он дает возможность освоить новую профессию в сфере ИТ. Можно попробовать стать дизайнером, тестировщиком, разработчиком. Льготные категории граждан могут получить дополнительное образование со скидкой 50 %, 75 % или полностью бесплатно. В Новосибирской области поступило более 6000 заявок от граждан, желающих получить новую профессию. Из них прошли отбор более 3500 человек, которым доступны обучающие курсы.

– Новосибирская область участвует во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Расскажите об его итогах в Новосибирской области? Каковы дальнейшие планы реализации проекта в регионе?

– За прошлый учебный год мы провели 6 «уроков цифры». В организации участвовали ведущие технологические компании России: 1С, Сбер, ВКонтакте, Яндекс и другие. Эти профориентационные уроки нацелены на то, чтобы вызвать у детей интерес к ИT. Как правило, на уроки приходят школьники с восьмого по одиннадцатый класс.

Уроки проходят в актовых залах школ и параллельно транслируются онлайн. Они включают в себя теоретическую лекцию от ведущего эксперта технологической компании и практический модуль обучения. Ребятишки пытаются работать со звукозаписью, анимацией, программированием. И всё это преподносится в интересном формате.

Новосибирская область вошла в десятку лучших регионов по числу охвата «Уроком цифры» для школьников. Мы не останавливаемся на достигнутом, и в новом учебном году проект будет развиваться и масштабироваться.

Ещё одна важная тема – это цифровая гигиена. С марта по май 2023 года мы проводили уроки инфобеза для школьников и рассказывали, что такое цифровая гигиена, как нужно себя вести в киберпространстве, что такое кибербуллинг, как его избежать.

– Какие ещё меры принимаются в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Новосибирской области?

– Вся работа по цифровизации, проводимая в регионе, направлена на достижение одной из ключевых национальных целей, утверждённых Указом президента РФ, – цифровой трансформации– и реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и региональных проектов «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», сформированных в соответствии с основными направлениями национальной программы. Это большой спектр задач – создание и развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры, обработки и хранения больших объёмов данных, цифровизация сфер государственного управления и оказания государственных услуг, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, импортозамещение и создание условий для развития отечественных цифровых технологий, подготовка кадров для ИТ.

– В планах на 2023 год Минцифры называло стопроцентное обеспечение населённых пунктов Новосибирской области сотовой связью. Как выполняется эта задача? Какой процент малых населённых пунктов региона охвачен связью и интернетом?

– В рамках проекта «Информационная инфраструктура» мы уже закрыли все потребности по связи жителей крупных населённых пунктов, в которых живут от 500 человек. Над обеспечением связи в малых населённых пунктах от 100 до 500 человек мы продолжаем работать. В этом году мы построим рекордное количество базовых станций – 76, 21 из них уже введена в эксплуатацию. При сохранении таких темпов на 2026–2027 год все населённые пункты с численностью населения от 100 человек будут обеспечены сотовой связью и интернетом.

– Как проходит цифровизация учебных заведений и больниц? Какие новые технологии внедрены в эти сферы, насколько они эффективны, каковы дальнейшие планы по цифровизации указанных учреждений?

– Мы сейчас занимаемся популяризацией сервиса «Поступление в вуз онлайн». В Новосибирской области к этой системе подключены все вузы. Также в 2023 году мы запустили электронную подачу заявлений в колледжи.

В системе «Электронная школа» работает 100% школ. Там есть электронные дневники, журналы, расписание, большой спектр разных отчётов. Родители видят рейтинг учеников, какие предметы ребёнку нужно подтянуть. Учителя могут следить, какие родители проверяют дневник ребёнка, а какие нет. На базе «Электронной школы» учителя широко пользуются формированием учебных программ из разных федеральных образовательных платформ, интегрированных с нашей системой. С сайта «Электронной школы» дети могут перейти к нужному учебнику, параграфу, изучить материал, пройти тестирование и получить отметку в свой дневник.

Большой проект – интеграция с федеральной системой «Моя школа». Это возможность для школ доступа к верифицированному контенту с общероссийских образовательных программ.

В сфере здравоохранения мы развиваем единую цифровую платформу, которая включает электронную регистратуру, электронную медицинскую карту, выдачу рецептов на лекарства, систему лабораторных исследований, в которую в этом году дополнительно подключим лабораторные анализаторы для исследования компонентов крови.

В приоритете – избавиться от бумажных документов. На базе 11 медицинских учреждений запустили пилотный проект по переходу на электронный документооборот.

На помощь врачам сегодня приходят технологии искусственного интеллекта. Это ещё одно мнение в постановке диагноза. До конца года будет внедрено решение для анализа медицинских изображений – рентгена лёгких, томографии головного мозга, маммографии, что поможет повысить качество диагностики пациента.

Проект «Голосовая клавиатура» избавил врачей от необходимости вручную вбивать текст, при помощи специальных беспроводных гарнитур они надиктовывают информацию для внесения в электронную карту пациента.

– Расскажите о проекте «Карта жителя Новосибирской области»: каковы его цели, как и в какие сроки планируют внедрить, будет ли карта доступна всем или только некоторым слоям населения? Какие услуги позволит получить карта и какие документы она заменит?

– Карта жителя – это цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы для жителей, в первую очередь льготных категорий: студентов, школьников, многодетных семей. Первый сервис, который мы запустили на базе Карты жителя, – это «Лаврентьевская карта» для молодых учёных. Им по принципу «Пушкинской карты» для бесплатного посещения открывается большой выбор выставок, музеев, фильмов и так далее.

У школьников и студентов будет возможность использовать карту как пропуск в образовательное учреждение. На эту карту также можно будет получать социальные выплаты и льготные лекарства в аптеках, оплачивать проезд, штрафы, внести туда все необходимые документы. Цель в том, чтобы заменить множество разных карт и бумажек на одну. «Лаврентьевская карта» уже работает, а остальные услуги запустим до конца года.