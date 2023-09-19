В Новосибирске «Сибирский торговый дом» продают за 605 миллионов

«Сибирский торговый дом» выставили на продажу за 605 миллионов рублей в Новосибирске.

На популярном сайте объявлений в Новосибирске выставили на продажу «Сибирский торговый дом» за 605 миллионов рублей.

«Здание — после капитального ремонта. Все коммуникации новые, есть своя парковка на 25 машиномест», — говорится в описании.

В карточке товара также сказано, что в торговом центре помещения арендуют крупные общепиты и федеральные компании. Среди них — «Пятёрочка», «Вкус и польза», «Суши Точка», «Трдельник», Doner Home. Общая площадь объекта — более двух тысяч квадратных метров.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу агрохолдинг за 850 миллионов рублей.

Напомним, что роскошный трёхэтажный особняк в сосновом бору в Заельцовском районе Новосибирска продают за 43 миллиона рублей.