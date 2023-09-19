В Новосибирске спасатели предупредили об опасности купания в Оби

Об опасности купания в Оби заявили спасатели из Новосибирска.

В Новосибирске спасатели предупредили о наступлении опасного для купания в Оби сезона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Сегодня температура воды в реке +16,6 градусов, в водохранилище +16,4 градусов. К концу сентября она снизится до +6.12 градусов», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, риск утонуть возрастает при переохлаждении. Они напомнили о двух правилах: следить за безопасностью своих детей и не заходить в воду в состоянии опьянения.

Ранее сотрудники МАСС выехали на место гибели мужчины на Бугринской косе и разъяснили, где безопасно отдыхать вблизи воды.

Напомним, что мать и трое её детей погибли в результате утопления в придорожной канаве Омской области.